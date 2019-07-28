رياضة | أرقام مرعبة لـ"دي يونج" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مرعبة لـ"دي يونج" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني الجديد سيصبح من الأساطير في تاريخ الفريق نظرًا لأن طريقة أداء الكرة السهلة التي يتميز بها تناسب الفريق الكتالوني.

ومرر دي يونج 38 تمريرة ناجحة في مباراة فيسيل كوبي الياباني وأخطأ مرتين فقط وقطع الكرة من الخصم 4 مرات ولم تقطع منه بتاتًا.

ولم يخطيء دي يونج خلال الشوط الثاني في مباراة برشلونة وتشيلسي الإنجليزي الودية استعدادًا للدوري الإسباني.