رياضة | علي معلول يكتب التاريخ أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يكتب التاريخ أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي إنجازًا تاريخيًا في مباراة القمة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري.

وذكر موقع "تونس الرقمية" أن على معلول قد يتوج اليوم بلقب هداف فريق الأهلي هذا الموسم، وفى حال احتفاظه بصدارة قائمة الهدافين سيكون أول مدافع فى تاريخ الفريق الأحمر يتوج بلقب الهداف فى الموسم الذى توج فيه الأهلي بطلاً للدوري.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المصري برصيد 77 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على الزمالك صاحب الوصافة.