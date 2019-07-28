رياضة | يونس بلهندة يرفض اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونس بلهندة يرفض اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي جالطة سراي التركي عرضًا من اتحاد جدة السعودي، وذلك بهدف الحصول على خدمات الدولي المغربي يونس بلهندة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت صحيفة "365spor" التركية، أن نادي الاتحاد قد قدم عرضًا رسميًا لنادي جالطة سراي، ولكن النادي واللاعب يونس بلهندة قد رفضوا هذا العرض، حيث لا يرغب اللاعب المغربي في الرحيل عن صفوف النادي التركي.

يذكر أن "بلهندة" كان قد أعرب من قبل عن سعادته الكبيرة باستكمال مشواره في الدوري التركي، وبالتحديد مع نادي جالطىة سراي الذي انضم له اللاعب المغربي في صيف 2017، وفي الموسم الماضي سجل اللاعب 4 أهداف وصنع 10 آخرين لزملائه في الفريق خلال 35 مباراة مع النادي التركي.