رياضة | عاجل.. سرقة مستندات اتحاد الكرة من سيارة "مقدم البلاغات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سرقة مستندات اتحاد الكرة من سيارة "مقدم البلاغات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرر جمال محرم المحامى بالنقض ومقدم البلاغات ضد اتحاد الكرة محضراَ صباح اليوم بسرقة محتويات سيارته من أمام مكتبه الكائن بعمارات دائرة قسم مصر الجديدة التى تتضمن مستندات خاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، ومبلغ مالي وساعة يد وتليفون محمول.

وذكر المحضر أن جمال محرم، المحامى،فى المحضر رقم ٧٥٤٥ لسنة ٢٠١٩ جنح مصر الجديده أنه فوجئ عند توجهه لمكتبه الكائن بعمارات دائرة قسم مصر الجديدة لإحضار بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، وذلك في حدود الساعة ١٢.٣٠ صباح اليوم، وترك السيارة لمدة لم تتجاوز النصف ساعة إلا أنه وعند وصوله للسيارة فوجئ بكسر زجاج السيارة يمين السائق وسرقة محتوياتها ومستندات ومبلغ مالي وساعة يد وتليفون محمول.

ووفقا للمحضر - بمراجعة الكاميرات المحيطة بالعقار تبين أن هناك سيارة كانت قد قامت بالركن خلف سيارته مباشرة وبعد تأكده من توجهه للبرج الكائن به المكتب – فى إشارة للمحامى جمال محرم – قام السارق بكسر الزجاج والدخول من شباك السيارة وسرقة محتواها بالكامل وتلاحظ أنه يحمل سلاح ناري بجانبه الأيمن من الخلف وقد قام بالسرقة وركب السيارة خاصته مغادرا المكان.

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من جانبها، أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة؛ للتوصل لهوية المتهم بسرقة محتويات السيارة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، قررت فى غضون 16 يوليه استدعاء جمال سمير محرم، المحامى، مقدم البلاغ الذى يتهم خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، بالاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام، وذلك للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب للمشكو في حقهم وتقديم ما يثبت إدعاءاته.

واختصم البلاغ الذى حمل رقم 9257 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كلا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وكرم كردي، وسيف زاهر، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وأحمد مجاهد، ومحمد أبو الوفا، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومحمود الشامي، رئيس لجنة شئون اللاعبين.