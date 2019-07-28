رياضة | باولو دياز يقاطع أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باولو دياز يقاطع أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف السعودية صباح اليوم إن مدافع نادي أهلي جدة السعودي، الدولي التشيلي "باولو دياز" قد رفض العودة إلى تدريبات الفريق خلال هذه الفترة، وأكد على تمسكه بالانتقال إلى صفوف نادي ريفر بليت الأرجنتيني، والذي قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية إن باولو دياز قد أخبر مسؤولي نادي أهلي حدة برغبته الشديد في الانتقال إلى صفوف ريفر بليت، مؤكدًا بأنه لن يعود إلى السعودية مجددًا، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولي النادي السعودي بصورة بالغة.

وذكرت التقارير الصحفية أن ريفر بليت قد تواصل مع النادي الأهلي، وقدم عرض بقيمة 3 ملايين دولار وذلك مقابل الحصول على خدمات "دياز"، ولكن النادي الأهلي قد رفض هذا العرض، وطلب الحصول على نحو 5 مليون دولار على الأقل من أجل التنازل عن خدمات اللاعب التشيلي.