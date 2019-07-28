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رياضة | عاجل.. ليفربول يتعاقد رسميا مع "هدف" برشلونة وريال مدريد

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم اللاعب الشاب هارفي إليوت البالغ من العمر 16 عامًا والمطلوب في برشلونة وريال مدريد.

 

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إليوت الذي غادر فولهام في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده، يحمل رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يشارك في الممتاز، عن عمر 16 عامًا و30 يومًا.

 

ومن المنتظر أن يصبح لاعب خط وسط منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا ضمن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم الودية أمام نابولي.

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