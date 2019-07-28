رياضة | عاجل.. ليفربول يتعاقد رسميا مع "هدف" برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يتعاقد رسميا مع "هدف" برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم اللاعب الشاب هارفي إليوت البالغ من العمر 16 عامًا والمطلوب في برشلونة وريال مدريد.

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إليوت الذي غادر فولهام في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده، يحمل رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عمر 16 عامًا و30 يومًا.

ومن المنتظر أن يصبح لاعب خط وسط منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا ضمن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم الودية أمام نابولي.