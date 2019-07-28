رياضة | "فيفا" يعلن تفاصيل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيفا" يعلن تفاصيل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قبل ساعات من إجراء القرعة الخاصة بالدور الأول من التصفيات غدًا الإثنين في القاهرة.

وكشف فيفا عن أن قارة إفريقيا ستشارك بـ5 منتخبات في كأس العالم 2022 بقطر، وستشهد التصفيات تواجد 54 منتخبًا تم تقسيمها وفقاً للتصنيف الدولي إلى مستويين، حيث تتجنب فرق المستوى الأول الدور التمهيدي والذي يشهد تنافس 28 فريقا.

وتجرى قرعة بين 28 منتخبا الأقل تصنيفا في شهر يوليو الحالي، وهو ما يسفر عن 14 مواجهة تقام بنظام الذهاب والإياب.

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ويتأهل من تلك المرحلة 14 منتخبا إلى دور المجموعات برفقة 26 منتخبا أعفيت من الدور الأول.

وأعلن الفيفا المنتخبات التي ستشارك في المرحلة الأولى وهي: الصومال وإريتريا وجيبوتي وسيشيل وساو تومي وتشاد وجنوب السودان وجامبيا وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وجزر القمر وبوتسوانا وليسوتو وإي سواتيني وغينيا الاستوائية ورواندا وبوروندي والسودان وتوجو ومالاوي وأنجولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا وأفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وسيتم تقسيم الـ 40 منتخبا إلى 10 مجموعات، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة بمشاركة أصحاب الصدارة في تلك المجموعات.

وتجرى قرعة أخرى للمرحلة النهائية لتحديد 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب تسفر عن صعود 5 منتخبات للمونديال.