اونلاين | بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مع منتخب البرتغال في الساعة الثانية ظهر اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب الميدالية البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد، والمقامة فى إسبانيا بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

وخسر منتخب مصر مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا بنتيجة 35/33 ليواجه البرتغال على الميدالية البرونزية بعدما خسرت من المنتخب الكرواتي بنتيجة 31-28 بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

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وتنقل مباراة منتخب مصر والبرتغال عبر قناة الاتحاد الدولى لكرة اليد على موقع "يوتيوب"

ويأمل منتخب مصر بقيادة مدربه طارق محروس أن يحقق لاعبوه الفوز بالمباراة من أجل ضمان الميدالية البرونزية وتكليل مجهودهم طوال البطولة على الرغم من عدم الصعود للمباراة النهائية بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد