شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم «تريزيجيه» في مباراته الأولى مع أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد أستون فيلا الإنجليزي أمام تشارلتون أتليتيك وديًا، فيما قامت صحيفة «برمنجهام ميل» البريطانية، التي تصدر بالمدينة التي ينتمي إليها النادي، بتقييم أداء اللاعب.

وحصل «تريزيجيه» في ظهوره الأول على تقييم 6/10، فيما فسرت الصحيفة تقييمها قائلة: «لعب الـ 45 دقيقة الأولى أمام زميله في منتخب مصر أحمد المحمدي على الرواق الأيمن، هو على استعداد للركض، لم يفعل الكثير، ولكنه كافح وتسارع، وهو ما كان واضحًا حين تغلب على الظهير الأيسر بن بورنينجتون».

وأضافت: «مع حل قصة تأشيرته الآن، سيتطلع تريزيجيه للتألق بشكل حقيقي بقميص فيلا بعد وصوله وهو يحمل سمعة كجناح مباشر وخطير، سيتحسن أكثر مع مرور الأيام والأسابيع، بينما يعتاد على طريقة لعب زملائه».