شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في القمة 118 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار عشاق ومحبى الكرة المصرية، عند الثامنة مساء اليوم الأحد، صوب أرض ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، لمشاهدة الديربى الخاص بين قطبى الكرة المصرية، في القمة 118 بين الأهلى والزمالك، في ختام بطولة الدورى، التي حسمها الأهلى برصيد 77 نقطة، واحتل الزمالك الترتيب الثانى في جدول ترتيبها برصيد 72 نقطة، قبل مواجهة اليوم.

ووضح من خلال تدريبات الأهلي الأخيرة، أن لاسارتى سيعتمد بصورة أساسية على صالح جمعة من البداية، ولن يضعه ضمن البدلاء، وينتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى، محمد هاني، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، وليد سليمان، رمضان صبحى، وليد أزارو.

أما فيما يخص الزمالك، فمن المتوقع أن يخوض مواجهة القمة بتشكيل مكون من: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد السيد زيزو، أيمن حفني، إبراهيم حسن، وعمر السعيد.