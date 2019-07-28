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ليفربول يعلن التعاقد مع الفتى الذهبي لفولهام

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع لاعب وسط فولهام الشاب هارفي إليوت، مؤكدًا أنه سينضم للفريق مباشرة استعدادًا لمواجهة نابولي وديًا.

ويعتبر «إليوت» أصغر لاعب يشارك في تاريخ البريميرليج، إذ جاء ظهوره الأول بملاعب في عمر 16 عامًا و30 يومًا فقط، مايو الماضي.

وينظر إلى اللاعب كأحد أهم المواهب الشابة حاليًا في إنجلترا، فيما يملك 5 مشاركات مع المنتخب الإنجليزي تحت 17 عامًا، أحرز خلالهم هدفين.

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