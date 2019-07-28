شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن التعاقد مع الفتى الذهبي لفولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع لاعب وسط فولهام الشاب هارفي إليوت، مؤكدًا أنه سينضم للفريق مباشرة استعدادًا لمواجهة نابولي وديًا.

ويعتبر «إليوت» أصغر لاعب يشارك في تاريخ البريميرليج، إذ جاء ظهوره الأول بملاعب الدوري الإنجليزي في عمر 16 عامًا و30 يومًا فقط، مايو الماضي.

وينظر إلى اللاعب كأحد أهم المواهب الشابة حاليًا في إنجلترا، فيما يملك 5 مشاركات مع المنتخب الإنجليزي تحت 17 عامًا، أحرز خلالهم هدفين.