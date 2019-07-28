شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» الخطة البديلة لأنطونيو كونتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل النجم الأوروجواني، إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حسابات المدير الفني الإيطالي لإنتر ميلان أنطونيو كونتي، في ظل سعيه لتعزيز خط هجوم النيراتزوري.

ويأتي اهتمام «كونتي» بالأوروجواني بعدما أعلن بوضوح خروج مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حسابات الفريق، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

Advertisements

وجاء التفكير في «كافاني» بعد الصعوبات التي يواجها الفريق الإيطالي للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، إذ يرغب الشياطين الحمر في الحصول على أكثر من 70 مليون يورو مقابل اللاعب، وهو ما يرفض الإيطاليون دفعه.

كذلك، فإن التعاقد مع الخيار الثاني لـ«كونتي» المتمثل في مهاجم روما البوسني إيدن دجيكو يواجه صعوبة بدوره في ظل تمسك الذئاب بلاعبهم إلى أن يحسم مصير جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس الذي يسعى فريق العاصمة الإيطالية لضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قد يسمح لمهاجمه بالرحيل عن الفريق فقط في حالة بقاء البرازيلي نيمار، الذي يسعى للعودة إلى برشلونة.