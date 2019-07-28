شكرا لقرائتكم محمد صلاح يودع الإجازة بسيلفى الطبيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع الدولى المصرى محمد صلاح، الإجازة التى حصل عليها من نادى ليفربول الإنجليزى، عقب مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى.

ونشر محمد صلاح على حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورة سيلفى لجزيرة سيشيل فى صورة تبرهن وداعه للمكان واقترابه من العودة لتدريبات ليفربول، استعدادا للموسم المقبل.

جدير بالذكر أن محمد صلاح فشل فى التتويج مع منتخب مصر ببطولة أفريقيا بعدما خرج من دور الـ16 على يد المنتخب الجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولى.

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