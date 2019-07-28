علي معلول على موعد مع إنجاز تاريخى أمام الزمالك فى القمة 118...

جدة - عمرو شويل بات على معلول النجم التونسى المحترف ضمن صفوف الأهلى، على موعد مع إنجاز تاريخى عندما يلتقى الزمالك اليوم بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الدورى العام.

وبحسب موقع "تونس الرقمية"، فإن على معلول قد يتوج اليوم بلقب هداف النادى الأهلى هذا الموسم، وفى حال احتفاظه بصدارة قائمة هدافى الفريق الأحمر فى المسابقة، سيكون أول مدافع فى تاريخ القلعة الحمراء يتوج بلقب الهداف فى الموسم التى توج فيها الأهلى بطلاً للدورى.

وحسم الأهلى لقب بطولة مسابقة الدورى للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد فوزه على المقاولون العرب الاربعاء الماضى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب".

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ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 77 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على الزمالك صاحب الوصافة.

وتبقى مباراة الليلة مهمة ومثيرة رغم كون مباراة القمة "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الأهلى لقب الدورى فى الجولة الماضية إلا أن اعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الأهلى يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق انتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدورى.