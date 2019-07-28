خالد جلال على موعد لتحطيم رقم قياسى جديد أمام الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يدخل خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، مباراة القمة 118، بذكريات الانتصار وتحطيم الأرقام القياسية، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام، والتى توج بها المارد الأحمر ليضم الدرع رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء إلى دولاب البطولات الممتلئ بالكؤوس.
وخاض جلال مباراة قوية أمام المارد الأحمر استطاع فيها مدرب الزمالك أن ينهى سلسلة اللاهزيمة للأهلى أمام الزمالك فى الدورى العام، والتى استمرت لـ11 عاما، حيث كانت الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الزمالك قبل تلك المباراة فى مايو 2007، حيث إنها هذه المرة ليست الأولى التى يواجه فيها خالد جلال، النادى الأهلى، فى ختام مسابقة الدورى العام، ويأمل فى هزيمة الاهلى فى شهر يوليو، حيث لم ينجح الزمالك فى الفوز على الأهلى فى شهر يوليو مسبقا.
وفاز الزمالك على الأهلى تحت قيادة خالد جلال بنتيجة 2/1 فى مباراة مثيرة خاصة على الناحية التحكيمية، وفى ظروف مماثلة حيث كان الفريق الأحمر قد حسم بطولة الدورى للمرة الثالثة على التوالى قبل لقاء القمة 116 فى دورى الموسم الماضى.
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