شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يقاتل لحصد برونزية كأس العالم فى أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول منتخب شباب كرة اليد بكل قوته تحقيق الفوز على نظيره البرتغالى فى المباراة التى ستجمعهما فى تمام الثانية ظهر اليوم، لتحديد صاحب البرونزية فى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

ويبحث منتخب شباب اليد فى هذا القاء عن الفوز، الذى لا بديل له فى ظل الرغبة القوية بالعودة إلى القاهرة بميدالية تليق بقيمة ومكانة مصر، خاصة فى ظل الطموحات الكبيرة التى يمتلكها اللاعبون فى ظل الإشادات التى تلقوها خلال مشوار البطولة بعد تقديم أداء أكثر من رائع منذ تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بالفوز على صربيا 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم النرويج 29 / 27 فى دور الثمانية قبل الخسارة بشرف أمام فرنسا 35 / 33 فى نصف النهائى.

من جهته حث طارق محروس المدير الفنى لمنتخب الشباب لاعبيه على ضرورة غلق أحزان الخسارة من فرنسا بعدما تسببت الهزيمة فى إحباط اللاعبين الذى راودهم حلم الوصول إلى لقاء تحديد اللقب، لا سيما وإنهم نجحوا فى تخطى عقبة فرنسا فى ختام الدور الأول بفارق 5 اهداف قبل أن تثأر فى نصف النهائى من أحفاد الفراعنة.

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و أكد محروس للاعبيه أن المنافسة مازالت مستمرة ويبقى الأمل فى إسعاد الشعب بتحقيق المركز الثالث عالميا ومن ثم العودة بالميدالية البرونزية.

ويعول طارق محروس المدير الفنى لشباب الفراعنة أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب المهارات فى هذا اللقاء وهما الثنائى محسن رمضان وسيف الدرع، وسط تميز الجانب البرتغالى بالناحية الدفاعية.

فيما أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى إسبانيا على تركيز اللاعبين فى لقاء اليوم من أجل مواصلة إسعاد الجماهير التى تبقى أمالا عريضة على حصد الميدالية البرونزية وتواجد شباب مصر على منصة التتويج العالمية تكليلا لمجودهم طوال المنافسة.