القمة 118....الأهلي"بطل الدوري" في مواجهة الزمالك "الجريح" على استاد برج العرب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي اليوم إلى لقاء القمة الذي يجمع بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي نادي الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويخوض الفريقان المباراة بعد أن حسم النادي الأهلي للقب الدوري العام في نسخته الـ60، قبل الأسبوع الأخير من المسابقة.

وتختتم منافسات الدوري الممتاز في موسمه الحالي اليوم بعدما امتدت لأشهر طويلة بسبب إيقاف المسابقة لمدة شهر كامل بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

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وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في مباراته الماضية، مستغلا تعثر الزمالك بتعادله مع الجونة بنتيجة 2-2.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 77 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ثم المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.