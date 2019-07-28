القمة في يوليو.. التاريخ ينحاز للأهلي.. والنهائي الأشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك الليلة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز (2018-2019).

ويدخل الأهلي القمة بعدما حسم لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه، إذ يتفوق على الزمالك بفارق خمس نقاط بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة بالفوز على المقاولون (3-1).

وتحمل "قمة الأحد" الرقم 118 في تاريخ مواجهات القطبين في بطولة الدوري، ليتصادف موعدها في شهر يوليو الجاري، والذي ينحاز إلى الأهلي في لقاءات القمة.

التقى الأهلي والزمالك خلال شهر يوليو 11 مرة في مختلف المسابقات، انتهت 7 مباريات منها بفوز الأحمر وكان التعادل حاضرًا في 4 مناسبات، في الوقت الذي لم يعرف فيه الأبيض طعم الانتصار.

وبشكل عام، ينحاز التاريخ للأهلي أيضا في الـ117 مباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 43 مباراة وانتصر الزمالك 26 مرة، بينما سيطرة نتيجة التعادل على 48 لقاء.

ونستعرض في السطور التالية تاريخ مباريات القمة خلال شهر يوليو:

1- 13 يوليو 1984:

المباراة التي جمعت بين القطبين خلال شهر يوليو جاءت عام 1984 في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل (2-2)، وسجل للزمالك ناصر إبراهيم وكوارشي، وللأهلي خالد جاد الله وعلاء ميهوب.

2- 4 يوليو 1997:

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-1) في بطولة الدوري، وسجل ثلاثية الأحمر كل من هادي خشبة (هدفين) وحسام حسن، بينما سجل للأبيض أحمد الكأس.

3- 17 يوليو 2000:

انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري.

4- 2 يوليو 2007:

جاءت في نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك (4-3)، وسجل رباعية الأحمر عماد متعب، محمد أبو تريكة وأسامة حسني (هدفين)، وسجل للأبيض كل من عمرو زكي وشيكابالا وجمال حمزة.

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ستظل تلك المباراة محفورة في أذهان مشجعي الكرة المصرية، خاصةً أن الأهلي قلب النتيجة بفضل البديل أسامة حسني الذي أحرز هدفين برأسه فور مشاركته لتصبح (4-3) بدلا من تقدم الزمالك (2-3).

5- 20 يوليو 2008:

جاءت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك (2-1)، وسجل ثنائية الأحمر أمادو فلافيو وأحمد حسن، بينما سجل جمال حمزة هدف الأبيض.

6- 27 يوليو 2008:

بعد أسبوع فقط، تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري وفاز الأحمر (2-0) بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو.

7- 22 يوليو 2012:

جاءت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك (1-0) بهدف محمد أبو تريكة.

8- 24 يوليو 2013:

جاءت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل (1-1)، إذ سجل للأهلي محمد أبو تريكة وسجل أحمد جعفر هدف الزمالك.

9- 21 يوليو 2015:

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (2-0) في بطولة الدوري، وحملت الثنائية توقيع مؤمن زكريا.

10- 9 يوليو 2016:

انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري.

11- 17 يوليو 2017:

انتهت بفوز الأهلي على الزمالك (2-0) في بطولة الدوري، وحملت الثنائية توقيع وليد سليمان وجونيور أجايي.