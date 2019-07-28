موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر والبرتغال على برونزية مونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تأكد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد للشباب، لنظيره البرتغالي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 21 عام المقامة حاليًا في إسبانيا.

منتخب مصر كان قد فقد فرصة التأهل لنهائي البطولة بعد خسارته أمام فرنسا مساء اليوم، السبت، بنتيجة 35-33، لينافس على المركزا الثالث.

وكذلك خسر المنتخب البرتغالي مباراة الدور قبل النهائي الثانية أمام كرواتيا بنتيجة 31-285، ليصبح في مواجهة شباب الفراعنة لتحديد الفريق الحاصل على البرونزية.

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ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث في المونديال في الثانية من عصر غدًا، الأحد، بتوقيت القاهرة.

أما المباراة النهائية التي ستجمع كرواتيا مع فرنسا فستقام في الرابعة والنصف من عصر الأحد، لتحديد البطل الجديد للبطولة.

الجدير بالذكر أن مباريات البطولة ليست منقولة تليفزيونيًا على أيًا من القنوات العربية، ويتم بثها مباشرةً عبر حساب الاتحاد الدولي لكرة اليد بموقعي فيسبوك ويوتيوب.