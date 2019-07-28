"لسنا في أرض الأحلام".. كلوب يرد على المطالبات بتدعيم ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه ليس في عالم "كرة القدم الخيالية" خلال سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أنه لا يحسد المنافسين الذين ينفقون الكثير من الأموال لتعزيز صفوفهم.

بعد الصفقات القياسية التي أبرمها ليفربول عام 2018 بضم الحارس أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، يبدو أن كلوب أصبح أكثر حكمة هذا الصيف، إذ قرر الالتزام إلى حد ما بفريق الموسم الماضي (2018-19) رغم انتعاش خزائن النادي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "هذا العام ليس نهاية ليفربول، في العام المقبل سيكون هناك فترة انتقالات أخرى، هذا الفريق جيد واستثمرنا فيه الكثير، والآن علينا أن نعمل على ذلك ".

وأضاف: "لا يمكنني قول أي شيء حول ما تفعله الفرق الأخرى، لا أعرف كيف يفعلون ذلك. عذرا، علينا أن ندفع الفواتير، على الجميع دفع الفواتير، استثمرنا المال في هذا الفريق والآن يبدو أننا لسنا كذلك".

وتابع: "لسنا في أرض الأحلام حيث يمكنك الحصول على كل ما تريده، لا يمكنك أن تنفق باستمرار، يبدو أن هناك 4 أندية في العالم يمكنهم فعل ذلك، وهم: ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

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وأكمل: "هؤلاء الأربعة يحصلون على كل ما يحتاجونه، لا يمكنك مقارنتنا بهم، هذا هو الوضع، "ما أقوله ليس انتقادًا، أعرف كيف سيتعامل الناس معي، سيقولون أنني أشعر بالغيرة أو ما شابه، لكني لست غيورًا على الإطلاق".

وتابع: "ليس هناك ما يضمن لنا تفادي التعادل مع ليستر سيتي على أرضية ثلجية لأننا تعاقدنا مع 5 لاعبين جدد، لا يوجد أي ضمانات، هذا لا يعني أننا بحاجة إلى لاعبين مختلفين، فقط نحتاج إلى فريق جاهز في ذلك اليوم".

كلوب أشار إلى تلك المباراة التي فقد خلالها ليفربول نقطتين في الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع ليستر سيتي في آنفيلد (1-1) بالأسبوع الـ24 في شهر يناير الماضي وسط سقوط الثلج، والتي كانت أحد الأسباب التي أدت في النهاية إلى ضياع اللقب واحتلال الريدز المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي.

وأتم كلوب تصريحاته مؤكدا أن المطالبات المستمرة لتجديد تشكيل الفريق لا تحترم اللاعبين الموجودين في النادي حاليًا: "هل نبيع خمسة لاعبين لإفساح المجال لخمسة لاعبين جدد؟ أرسل إليّ قائمة وأخبرني من الذي تريد الحصول عليهم، سيرسلون ورقة فارغة لأنهم يريدون الاحتفاظ بكل شيء".

يذكر أن ليفربول سيواجه نابولي الإيطالي وديا اليوم الأحد في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، استعدادًا لافتتاح الموسم الجديد (2019-2020) بالمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في "الدرع الخيرية" يوم الأحد المقبل 4 أغسطس، قبل بدء بريميرليج بمواجهة نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس على ملعب "آنفيلد".