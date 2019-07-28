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فالفيردي يدعم جريزمان للتأقلم مع ميسي وسواريز

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Alaa Ali 0 تبليغ

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 يثق إرنستو فالفيردي مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أن الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين الأرجنتيني ليونيل والاوروجواياني لويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سويا.

وانضم جريزمان، القادم من أتليتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة إلى اليابان والتي شهدت الفوز 2-صفر على فيسل كوبي اليوم السبت.

وبعد مشاركتهما في كأس كوبا أميركا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.

وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفا في ويشعر فالفيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم ويؤمن أن جريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في منذ 2015.

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وقال فالفيردي: “نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سويا سريعا. سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق. نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة، نؤمن في التوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع. (جريزمان) يتحرك سريعا ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا”.

وهز كارليس بيريز، البالغ عمره 21 عاما والقادم من أكاديمية برشلونة، الشباك مرتين في الشوط الثاني ليفوز برشلونة على كوبي الذي يضم بين صفوفه الثلاثي أندريس إنيستا وديفيد بيا وسيرجي سامبر الذي سبق له اللعب في برشلونة.

وقال فالفيردي: “كارليس بيريز أحرز هدفين اليوم وهذا أمر جيد للاعب يملك إمكاناته ويظهر أننا نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشبان”.

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