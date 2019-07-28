ريال مدريد يسعى لاستغلال رحيل بيل لإتمام التعاقد مع بوجبا

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، للقيام بمحاولة أخيرة من أجل إتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن ريال مدريد سيحاول استغلال، أموال

صفقة بيع جاريث بيل إلى سونينج الصيني، والمجتمل إبرامها خلال أيام، من أجل تمويل صفقة بوجبا.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق أقصى

استفادة من بيع بوجبا، حيث طلب الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني، خاصة مع رغبة الاعب الفرنسي في الرحيل عن الشياطين الحمر.

يذكر أن بوجبا هو أحد أهم اللاعبين الذين طالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد التعاقد معهم، لدعم الفريق الموسم المقبل.