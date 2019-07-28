موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بمباراة القمة 118، بين الأهلي والزمالك، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الأهلي اللقاء بحثًا عن فوز مهم لختام بطولة الدوري، بعد أن تمكن بالتتويج باللقب

للمرة الرابعة على التوالي والـ 41 في تاريخه.

بينما يسعى الزمالك لتعويض جماهيره للإخفاق في حصد لقب الدوري، بتحقيق فوز معنوي على الغريم التقليدي.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك :

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تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،

والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والعاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك :

يتم نقل المباراة بشكل مباشر على قناتي نايل سبورت، و on sport