رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع لاعب فولهام

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، عن انضمام اللاعب الشاب هارفي إليوت، قادمًا من صفوف فولهام.
شارك إليوت، صاحب الـ16 عامًا، في الموسمالماضي في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح إليوت أصغر لاعب سنًا يشارك في مباراة في الدوريالإنجليزي حينما شارك أمام وولفرهامبتون في مايو الماضي، بعمر 16 عامًا و30 يومًا.
ذكر الموقع الرسمي أن اللاعب الشاب، قد يكون جزءًا من تشكيل ليفربول خلال مواجهته الودية أمام نابولي، اليوم الأحد، في إدنبره.
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