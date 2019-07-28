الأهلي والزمالك.. بطولة خاصة في القمة 118

تتوجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى ملعب برج العرب في الثامنة مساء اليوم، لأحد، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ختام الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة بعد أن تمكن من حسم اللقب رسميًا للمرة الرابعة

على التوالي، والـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن حسم لقب الدوري، باحثًا

عن فوز على منافسه التقليدي، ليختتم بطولة الدوري بمنح جماهيره رضا تام باللقب.

على الجانب الآخر فإن الزمالك يحتاج لتعويض فقدان اللقب، وحاول الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، مطالبة اللاعبين بنسيان ضياع اللقب وإسعاد الجماهير من خلال الفوز بالبطولة الخاصة، والاستعداد بقوة للفوز بكأس مصر، وتعويض إخفاق الدوري.