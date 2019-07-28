وزير الرياضة: شباب مصر أثبتوا في بطولة أفريقيا أنهم على قدر المسئولية

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتطوعين من شباب مصر واللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، رقم ٣٢ لكرة القدم، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو، على ٦ ستادات، ذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير الذي حظيت به بطولة كأس الأمم الأفريقية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، مبينًا أنه لم يدخر أحد جهدًا كي تظهر البطولة في أفضل صورة.

وجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير لرئيس اللجنة المنظمة ولجان البطولة كافة، وكرَّم وزير الشباب والرياضة رؤساء اللجان المنظمة، ورؤساء الاستادات التي أقيمت عليها البطولة، إضافة إلى تكريم رؤساء المجموعات.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لغرفة العمليات المركزية، وقام الدكتور أشرف صبحي بتكريم ممثلي الوزارات بغرفة العمليات من ممثلين لوزارات الدفاع، الخارجية، الطيران المدني، النقل، التنمية المحلية، المالية، الاتصالات، الصحة، الداخلية، السياحة، الكهرباء، وهيئة الإسعاف، والشركة القابضة لمياه الشرب.

وجه وزير الشباب والرياضة التحية والشكر والتقدير لشباب مصر من المتطوعين المشاركين

في الاحتفال، قائلًا: "شباب مشرف على قدر المسئولية، نتشرف بوجودكم اليوم، وكان لدينا إصرار على الالتقاء بكم وتوجيه الشكر لكم والإشادة بمجهوداتكم الكبيرة خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا".

تابع الدكتور أشرف صبحي: "بذلتم جهودًا صادقة حتى تخرج هذه البطولة بهذا الشكل، وأثني كثيرًا على مظهركم المشرف الذي ظهرتم به خلال البطولة، مما أعطى إنطباعًا كبيرًا لدى الوفود والفرق كافة بل العالم بأن مصر تذخر بعدد من الطاقات الشبابية المشرفة التي تستطيع تحمل المسئولية".

في سياق متصل، أعلن الدكتور أشرف صبحي عن تدشين كيان جامع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للمتطوعين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للاستثمار في طاقاتهم في البطولات، أو الفعاليات التي ستنظمها مصر، وسيكون لهذا الكيان مجلس تنفيذي يدير هذا الكيان.

Advertisements