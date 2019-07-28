رياضة | بطل الدوري التركي يفاوض "سوزا" الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل الدوري التركي يفاوض "سوزا" الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف تركية صباح اليوم إن نادي جالطة سراي التركي قد بدأ مفاوضات جديدة مع إدارة نادي أهلي جدة السعويد وذلك للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي "دي سوزا" خلال سوق الإنتقالات الحالية، وهذا بعدما أبدى المدرب المخضرم "فاتح تريم" المدير الفني لجالطة سراي إعجابه الشديد بإمكانياته.

Advertisements

وذكرت صحيفة "futbolarena" التركية أن النادي التركي يريد الحصول على توقيع اللاعب حتى ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

الجدير بالذكر أن دي سوزا كان قد إنتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من صفوف نادي فنربخشة التركي في الصيف الماضي، وقدم اللاعب موسم مميز مع فريقه السعودي، هو ما جذب له أنظار بطل الدوري التركي في الموسم الماضي نادي جالطة سراي.