رياضة | يورجن كلوب يفجر مفاجأة عن صفقات ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يفجر مفاجأة عن صفقات ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي غيرته من القوة الشرائية لمنافسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال يورجن كلوب لموقع فوكس سبورت إنه لا يشعر بالغيرة على الإطلاق من القوة الشرائية للفرق المنافسة لليفربول

وأضاف كلوب: "لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى.. ولا أعلم كيف يقومون بذلك الإنفاق.. علينا أن ندفع الفواتير.. آسف على الجميع أن يدفعوا الفواتير، ونحن أيضا".

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وتابع كلوب: "والآن يبدو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونحن لسنا في بلاد الفانتازيا حيث يمكنك الحصول على كل ما تريد.. ولا يمكنك القيام بذلك باستمرار".

وأشار إلى أن هناك 4 أندية في العالم يمكنها القيام بذلك باستمرار هي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وقال إنهم يفعلون "كل ما يحتاجونه.. لا يمكنك مقارنة ذلك. هذا هو الوضع.. هذا ليس انتقادا.. أعلم كيف سيتلقى الناس هذا الأمر ويقولون إنني غيور أو ما شابه ذلك.. لكنني لست غيورا".

وواصل كلوب: "هذه السنة ليست نهاية ليفربول. في العام المقبل ستكون هناك نافذة انتقالات أخرى.. هذا الفريق جيد حقا، وقد استثمرنا الكثير. الآن علينا أن نعمل وفق ذلك".