رياضة | التأشيرة تهدد سفر "آدم" مع النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأشيرة تهدد سفر "آدم" مع النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن احتمالية سفر عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى البرتغال من أجل الانضمام لمعسكر الفريق الخارجي، ولكن تأشيرة السفر قد تؤجل مغادرته.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الفتاح آدم في حالة استلامه للتأشيرة، فسوف يغادر إلى البرتغال اليوم، بعد انهاء كافة الأوراق اللازمة.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فأنه في حالة تأخر التأشير وعدم تمكن اللاعب من السفر، فسيواصل تدريباته المكثفه حتى عودة الفريق للأراضي السعودية نهاية الأسبوع الجاري.