رياضة | "سحر" تريزيجيه في أستون فيلا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحر" تريزيجيه في أستون فيلا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي بمستوى المصري محمود حسن تريزيجيه في ظهوره الأول بقميص أمام تشارلتون في المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه 4-1 استعدادًا لانطلاق الدوري الإنجليزي.

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ووصف الموقع الرسمي لأستون فيلا تريزيجيه بـ"الساحر" قائلًا: "بعد انضمامه للفريق قبل أيام قليلة، لقد شاهدنا اللاعب المصري تريزيجيه في الملعب لأول مرة، لقد بدأ المباراة في الجانب الأيمن ضمن ثلاثي هجومي خلف المهاجم كينان دافيز، واستطاع سريعًا أن يعتبر عن القدرات الرائعة التي يمتلكها".