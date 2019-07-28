رياضة | بعد كارثة الوديات.. زيدان يتحرك لضم صفقة الإنقاذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كارثة الوديات.. زيدان يتحرك لضم صفقة الإنقاذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقاتل ريال مدريد الإسباني على ضم بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بات مسألة حياة أو موت، بعد الأداء السييء الذي ظهر عليه الفريق في اللقاءات التحضيرية للموسم الجديد.

ولعب ريال مدريد حتى الآن 3 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد تعادل في مباراة وخسر مباراتين منها خسارة قاسية بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثلاثي خط وسط ريال مدريد كاسيميرو ومودريتش وكروس يحتاج إلى التجديد، وهذا التجديد سيكون عن طريق التعاقد مع بوجبا، خاصةً ظهور خط الوسط في اللقاءات الماضية بشكلٍ باهت للغاية وهو ما دفع زين الدين زيدان المدير الفني للريال يتمسك بضم بوجبا.