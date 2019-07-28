الان تتابع اتحاد الكرة السعودي يتم اتفاقه مع رينار لقيادة الأخضر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، انهى إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار ليقود “الأخضر”، لمدة عامين ونصف العام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.
وأوضح الإعلان الرسمي عن تولي المدرب الفرنسي، قيادة منتخب السعودية، سيكون خلال اليومين المقبلين”.
ودخل اتحاد الكرة السعودي في مفاوضات مع رينار بعد إعلان استقالته من تدريب منتخب المغرب، إثر خروجه من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.
ويمتلك رينار، البالغ من العمر 50 عامًا، سجلًّا تدريبيًّا جيدًا في القارة الأفريقية، إذ سبق له تدريب منتخبي زامبيا وكوت ديفوار وتوج
معهما بكأس الأمم الافريقية ليصبح أول مدرب يحصل على بطولة أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين.
وتولى بعدها قيادة المنتخب المغربي ونجح في ق??ادته للتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 20 عامًا.
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