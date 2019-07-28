تغيير في قائمة الهلال الآسيوية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

حسم مدرب فريق الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، قائمة الرباعي الأجنبي الذي ينوي الاعتماد عليه في قائمته النهائية لدوري أبطال آسيا، إذ حل البيروفي أندريه كاريلو بديلاً عن البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأشارت تقارير إلى أن المدرب الروماني ينوي الاعتماد على الدولي البيروفي في القائمة الآسيوية بديلاً عن البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد أن أنهت الإدارة بشكل رسمي موضوع تجديد بقاءه في الفريق من عدمه.

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وكان كاريلو خارج القائمة الهلالية في دور المجموعات من البطولة القارية والتي تصدر فيها “الزعيم” مجموعته وصعد إلى الدور ثمن النهائي.

وكان الهلال قيَّد في قائمته المبدئية، التي رفعها مطلع الأسبوع الجاري، إدواردو وثلاثة أجانب آخرين، هم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في 6 أغسطس (آب)، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.