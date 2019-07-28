الان تتابع أستراليا تتهم أحد مسئوليها بالتستر على عين إيجابية للمنشطات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:37 ص, 28 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بعد إيقاف السباحة شاينا جاك سيدني - وكالات - الخليج 365 وجهت اتهامات لمسؤول سباحة أسترالي بالتستر على عينة إيجابية لتعاطي المنشطات، تخص أحد نجوم فريقه، وذلك في أعقاب تقديم السباح الأسترالي ماك هورتون احتجاجا علنيا بشكل درامي ضد مشاركة الصيني سون يانج في بطولة العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وقالت ليه راسل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للسباحة، إن الاتحاد لم يتمكن من الكشف بشكل علني عن تورط السباحة شاينا جاك (20 عاما) في اختبارات المنشطات خارج إطار المنافسات في 26 من يونيو (حزيران) الماضي.

وتعرضت السباحة للإيقاف بشكل فوري من قبل الاتحاد الأسترالي لتعلن جاك عن انسحابها من بطولة العالم لأسباب خاصة.

ونفت جاك تعمد انتهاك لوائح المنشطات، مؤكدة عبر حسابها في “نستجرام” أنها لم تتعاط المادة المحظورة عن دراية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تتهم أحد مسئوليها بالتستر على عين إيجابية للمنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.