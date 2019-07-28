الامارات | خورفكان يهزم الترسانة بهدف مال الله

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم الترسانة بهدف مال الله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازالفريق الأول لنادي خورفكان، على مضيفه الترسانة المصري بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي اقيمت مساء أمس في ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة في جمهورية مصر العربية، والتي تاتي ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الخليج العربي خلال معسكره المقام في القاهرة.
وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعبه محمد مال الله في الدقيقة 35 من المباراة، من ضربة حرة من مسافة بعيدة، ويخوض الفريق تجربته الودية الثالثة خلال المعسكر، الأربعاء القادم أمام فريق طلائع الجيش أحد فرق الدوري الممتاز.
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