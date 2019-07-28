الامارات | كاتب سعودي: عموري فوت الموعد المناسب وإدارة الهلال تأخرت

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي: عموري فوت الموعد المناسب وإدارة الهلال تأخرت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الكاتب السعودي، بصحيفة الرياضية بدر السعيد إن إدارة نادي الهلال واللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" وقفا في منتصف الطريق وسط تقلبات في قراراتهم سواء الإدارة التي تأخرت في طلب اشتراطاتها الطبية وتارة وتعجلت في طلب الرد على عرضها أو اللاعب الذي فوت على نفسه فرصة الرد في الموعد المناسب ثم عاد ليبدي رغبته في الاستمرار.
وقال السعيد في مقاله المنشور اليوم الاحد في صحيفة الرياضية السعودي "بشكل عام فإن النهاية التي ستصل لها حكاية الهلال وعموري لن تقلل من قيمة الهلال الذي يتربع على عرش آسيا شهرة وأفضلية ولن تغير ما قدمه النجم الإماراتي الفذ الذي يعد من أفضل مواهب القارة في العصر الحديث"
يذكر أن مفاوضات تجديد العقد بين الهلال وعموري قد انهارت في الساعات الأخيرة ليصبح بذلك اللاعب حراً اعتباراً من يوم 6 أغسطس القادم للانتقال لأي نادي في صفقة انتقال حر.
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