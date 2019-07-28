الامارات | العين يختبر ثنائي برتغالي تمهيداً للتعاقد معهما

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يختبر ثنائي برتغالي تمهيداً للتعاقد معهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مطر الصهباني أن الثنائي البرتغالي ناني وخوي المشاركان في معسكر "الزعيم" المقام حالياً في النمسا يخضعان لاختبارات بواسطة مدرب الفريق، الكرواتي إيفان ليكو من أجل تقديمها كمقيمين.

وقال الصهباني للموقع الرسمي لنادي العين أمس إن المجال لازال مفتوحاً والبحث جارٍ عن قيد لاعبين مقيمين حتى إغلاق باب الانتقالات وأن الثنائي البرتغالي ناني وخوي من الأسماء المطروحة ويخضعون حالياً إلى اختيارات تحت إشراف المدرب ايفان ليكو.

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وتضم صفوف فريق العين حالياً لاعباً مقيماً واحد هو المصري نادر يحي الذي أثبت تواجده مع "الزعيم" في الموسم الماضي إذ ظل أحد الاعمدة الأساسية في مباريات الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش والاسباني خوان كارلوس غاريدو، وظهر اللاعب في 14 مباراة محلية كما شارك مع الفريق في مونديال كأس العالم للأندية.