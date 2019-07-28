شكرا لقرائتكم طارق حامد ومحمود علاء فى السعودية بعد مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبى الزمالك أنهما اقتربا من الانتقال إلى الدورى السعودى، بعد الانتهاء من مواجهة الأهلى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى توج الفريق الأحمر بلقبها بشكل رسمى.

وكنا الثنائى قد أرجا ملف رحيلهما إلى الدورى السعودى لحين الانتهاء من القمة 118 من أجل مصالحة الجماهير بعد ضياع لقب الدورى الممتاز، خاصة أن المباراة تمثل بطولة خاصة لجماهير القطبين وتلقى الثنائى أكثر من عرض من الأندية السعودية، إلا إنهما قررا تأجيل الأمر بالكامل لحين نهاية القمة بالاتفاق مع إدارة الزمالك، التى رفضت الحديث عن أى أمر يخص رحيلهما لحين الانتهاء من مواجهة الأهلى.

Advertisements

وكشف مسئولو الزمالك أنه هناك مفاوضات مع أكثر من لاعب تحسبا لإصرار الثنائى على الرحيل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أعلنت رفضها رحيل أى لاعب من القوام الأساسى للفريق خلال الفترة الماضية، إلا إذا كان للاعب رغبة أخرى.