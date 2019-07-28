شكرا لقرائتكم الأهلى يتحدى الزمالك فى بطولة خاصة بالقمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنظار جماهير المصرية والعربية تتجه صوب ستاد برج العرب فى الثامنة مساء اليوم (الاحد)، لمتابعة القمة 118 بين الأهلى والزمالك فى ختام مباريات في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019

وعلى الرغم من أن مباراة القمة تعد "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الأهلي لقب الدوري فى الجولة الماضية، إلا أن مواجهة الليلة تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة ، كما أن الأحمر يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج ، بينما يتطلع الزمالك لتحقيق إنتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدوري.

ويعلم الأهلى جيداً أهمية مباراة الليلة وهو ما أكد عليه الجميع في الفريق عقب مباراة المقاولون الأربعاء الماضي التى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف وحسم بعدها لقب الدوري رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه، وتحدث الجميع في القلعة الحمراء عن ضرورة مواصلة الفرحة بالفوز على الزمالك الليلة.

Advertisements

ويأمل مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى إلى الفوز لتقديم أوراق اعتماده امام الجماهير الأهلاوية في مباريات القمة تحديدًا، بالإضافة لكونها ستكون نقطة دعم قوية أمام الإدارة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

على الجانب الآخر، يخوض فريق الزمالك مباراة القمة بحثا عن الفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بعد ضياع لقب الدورى، كما يتطلع الجهاز الفني لحسم البطولة الخاصة بين الناديين في المباراة

وتعد مباراة القمة نقطة فارقة في مشوار خالد جلال مع الزمالك،فالإنتصار فيها سيٌبقي عليه مع الفريق في الموسم الجديد اما التعادل أو الخسارة قد يدفع إدارة النادي إلي إقالته مباشرة والاستعانة بمدرب بديل.