شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته لضم قفشة بعد دخول الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو الأهلى إلى إنهاء المفاوضات مع إدارة نادى بيراميدز لحسم صفقة شراء محمد مجدى قفشة لاعب الفريق، الذى دخل بقوة الزمالك فى الصراع على ضمه، وبعد مباراة الليلة فى القمة 118 بين الأهلى والزمالك سيكون الحسم لصفقة موسم الانتقالات.

إعلان بيراميدز عدم التفريط فى بعض اللاعبين بشكل نهائى وأغلبهم كان الأهلى يركز فى ضمهم وهم رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق، حول تركيز الاهلى على مجدى قفشة.

وكان بيراميدز قد اعلن أن الخماسى رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق ممنوع التفريط فيهم مهما كانت العروض المالية نظراً لكونهم يمثلون القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد،، مع فتح الباب والمرونة فى مسألة بيع أى لاعب أخر داخل صفوف الفريق ويعد قفشة الأقرب ويسعى بيراميدز لنتحقيق أكبر أستفادة مالية من بيعه.

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فى نفس الوقت دخل الزمالك فى مفاوضات قوية مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات قفشة مستغلين رغبة بيراميدز فى ضم إبراهيم حسن، لتسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وكان مسئولو بيراميدز قد أنهوا اتفاقهم مع الزمالك من أجل ضم إبراهيم حسن بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، بعدما أصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز على ضم اللاعب من القلعة البيضاء نظرًا لدرايته الكافية بإمكانياته ومهاراته منذ أن كانا فى الإسماعيلى.

وكان قفشة قد أعلن رغبته فى اللعب للأهلى، إلا أنه أكد للمقربين منه أنه فى حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلى لضمه لن يمانع فى الانتقال للزمالك، والذى ستكون فرصته فى حجز مكان فى تشكيلته الأساسية كبيرة.