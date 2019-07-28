تعرف على معلقي القمة 118 والقنوات الناقلة والمحلليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُختتم اليوم الأحد منافسات الدوري المصري الممتاز (2018-19) بمباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الأهلي حسم التتويج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه بعد فوزه على المقاولون (3-1)، إذ رفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد المباراة لطاقم حكام من دولة المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة.

ونقدم لكم زوار الخليج 365 الكرام، دليلك لمشاهدة القمة 118:

- نايل سبورت:

ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6:00 مساءً بقيادة الإعلامي مدحت شلبي، وخالد لطيف في الفقرة الثانية 7:00 مساءً، في حضور كل من فاروق جعفر وضياء السيد وعلاء ميهوب وأيمن منصور.

Advertisements

ويعلق على المباراة مدحت شلبي.

- تايم سبورتس:

ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6:00 مساءً بقيادة الإعلامي تامر صقر، في حضور كل من حسن شحاتة وطه إسماعيل ومحمد أبو العلا وحسن عبد ربه.

ويعلق على المباراة بلال علام.

- أون سبورت:

ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 5:00 مساءً بقيادة الإعلامي سيف زاهر، في حضور كل من أيمن يونس وحازم إمام ووليد صلاح الدين وعماد متعب.

ويعلق على المباراة كل من أيمن الكاشف على "القناة الصوتية الأولى" وحاتم بطيشة على "القناة الصوتية الثانية"، بجانب مؤمن حسن عبر راديو "أون سبورت إف إم".