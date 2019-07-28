القمة 118.. تشكيل الزمالك المتوقع للأهلي.. اتجاه للدفع بحفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يتجه الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال للدفع بأيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك في التشكيل الأساسي للمباراة. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي والزمالك ضمن ختام مباريات موسم 2018/2019. وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن خالد جلال استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الأهلي، وقد يدفع بأيمن حفني أساسيا في اللقاء. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

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