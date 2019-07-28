القمة 118.. تشكيل الأهلي المتوقع للزمالك.. عودة ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي والزمالك ضمن ختام مباريات موسم 2018/2019. Advertisements وأفاد مراسل "الخليج 365" أن لاسارتي يتجه لإعادة ياسر إبراهيم بعد انتهاء ايقافه للتشكيل الأساسي في مركز قلب الدفاع بدلا من رامي ربيعة. ويفاضل المدير الفني للنادي الأهلي بين الثنائي وليد سليمان وصالح جمعة للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي للمباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – صالح جمعة أو وليد سليمان – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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