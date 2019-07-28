المحله يخوض 4 مباريات تجريبية استعداداً للموسم الجديد

يخوض فريق غزل المحلة عدة مباريات تجريبية، خلال فترة الاعداد التى بدأها الفريق منتصف شهر يوليو الحالي، إستعدادا لمباريات دورى القسم الثانى مجموعة بحرى. مجموعة بحرى. وسوف يبدأ الفريق أولى مبارياته يوم الخميس المقبل، بملعبه أمام مركز شباب بدواى أحد اندية دوري الدرجة الثالثة بالدقهلية. دوري الدرجة الثالثة بالدقهلية. أما مباراته الثانية ستكون أمام نبروه يوم الأحد ٤ اغسطس المقبل، ثم يواجه شربين في السادس من أغسطس، ويختتم المباريات بلقاء الزرقا يوم 8 من نفس الشهر.

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