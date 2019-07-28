مُحدث | جميع صفقات الزمالك في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول للنادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يقودها مدير التعاقدات “شريف إسلام”، ويُشرف عليها رئيس النادي “مرتضى منصور”، في ظل غياب المدير الفني عن القلعة البيضاء منذ انتهاء عقد المدرب السويسري كريستان جروس في بداية يونيه الماضي.

الفريق الملقب بـ “الفرسان” دخل سوق الانتقالات الصيفية بكل ما لديه من قوة لمصالحة جمهوره الغاضب من خسارة لقب الدوري المحلي بسبب التعادل المُحبط مع الجونة في الغردقة بهدفين في كل شبكة بعد أيام قليلة من انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 بالقاهرة، فتعاقد مع المهاجم المغربي المشاكس “أشرف بن شرقي” بمبلغ فلكي، كما نجحت إدارة الزمالك في التعاقد مع الحارس “محمد صبحي” من نادي بتروجيت لحل أزمة حراسة المرمى لمتأثرة بغياب محمود جنش للإصابة.

وسيشهد الموسم الجديد 2020/2019 عودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الذي ودعه من دور المجموعات عام 2017، الأمر الذي دفعه نحو تعزيز جميع صفوفه قبل خوض المباراة التأهيلية الأولى أمام نادي ديكيدا الصومالي.

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موقع الخليج 365 يستعرض معكم في هذا الموضوع جميع الصفقات الجديدة للزمالك أول بأول، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن مدرسة الفن والهندسة المتوجة بلقب الكونفدرالية 2019 على حساب نهضة بركان، والساعي لإنتزاع لقب كأس سوبر أفريقيا من الترجي أو الوداد.

الجدول أدناه مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط إدارة نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2019، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، الجدول يتضمن المفاوضات الرسمية كذلك.

صفقات الزمالك في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة أشرف بن شرقي – مهاجم متأخر – 24 عامًا المغرب الهلال – السعودية 48 مليون جنيه – عقد مدته 3 سنوات محمد صبحي – حارس مرمى – 20 عامًا مصر بتروجيت – مصر 9 مليون جنيه – 4 سنوات محمد الشبيني – قلب دفاع – 28 عامًا مصر حرس الحدود – مصر غير معلنة التفاصيل محمد عبد الشافي – ظهير أيسر – 34 عامًا مصر أهلي جدة – السعودية انتقال حر – عقد مدته 3 سنوات إسلام جابر – جناح أيمن وصانع ألعاب وإرتكاز متقدم – 23 عامًا مصر مصر المقاصة – مصر غير معلنة التفاصيل المادية – عقد 5 سنوات عبد الله بكري – ظهير أيمن وقلب دفاع – 25 عامًا مصر بيراميدز – مصر غير معلنة التفاصيل محمد عبد العاطي – وسط – 23 عامًا مصر وادي دجلة – مصر مفاوضات رسمية جون أنطوي – قلب هجوم – 26 عامًا غانا مصر المقاصة – مصر مفاوضات رسمية إمام عاشور – وسط – 21 عامًا مصر حرس الحدود – مصر مفاوضات نبيل عماد دونجا – وسط دفاع – 23 عامًا مصر بيراميدز – مصر مفاوضات عمر جابر – ظهير ووسط – 27 عامًا مصر بيراميدز – مصر مفاوضات رسمية أحمد أيمن منصور – قلب دفاع وظهير – 25 عامًا مصر بيراميدز – مصر مفاوضات محمد مجدي قفشة – صانع ألعاب وجناح – 23 عامًا مصر بيراميدز.- مصر Advertisements مفاوضات رسمية أحمد محمد عبد العزيز زيزو – ظهير أيسر – 27 عامًا مصر إنبي – مصر مفاوضات رسمية

الراحلون عن الزمالك في صيف 2019