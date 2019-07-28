رياضة | الزمالك يبحث عن "مدير كرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث عن "مدير كرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي الزمالك عن مدير كرة جديد لضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بسبب الأزمات من جانب بعض اللاعبين وهو ما دفع الإدارة للتفكير في إعادة منصب مدير الكرة مرة أخرى لإعادة حالة الانضباط مرة أخرى خاصة أن الفريق سيخوض موسمًا طويلًا وبطولات محلية وقارية وهو ما يتطلب الحاجة إلى الهدوء والاستقرار بما يضمن المنافسة على كل البطولات.

وتم ترشيح أكثر من اسم ومنهم أيمن منصور وأحمد رمزي لكن الإدارة لم تحسم الموقف بصورة نهائية حتى الآن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي

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خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد