رياضة | جاريث بيل يضحي بزوجته بـ4.5 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يضحي بزوجته بـ4.5 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن انتقال جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى جيانجسو الصيني سيعني زوجته التي ارتبط بها رسميًا قريبًا وأطفاله الثلاثة منها.

وتزوج جاريث بيل من حبيبة عمره إيما في يونيو الماضي، وبرحيله إلى الصين فقد يضحي بالوجود معها رفقة أسرته من أجل أن يصبح اللاعب صاحب الراتب الأعلى في العالم.

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وتبلغ إيما من العمر 27 عاما، وقد رزقت من بيل بالأبناء آلبا فيوليت بعمر السادسة، ونافا فالنتينا بعمر الثالثة، وآكسيل تشارليز بعمر عام واحد.

وسيكون على إيما مواجهة غياب بيل الذي يتوقع أن يحصل من النادي الصيني على أجر هائل يبلغ نحو 4 ملايين جنيه إسترليني شهريا (4.5 مليون يورو).

وأوضحت الصحيفة أن أسرة بيل لم تعش أبدا بشكل فعلي في إسبانيا خلال سنوات لعبه مع ريال مدريد منذ موسم 2013، وإن كان يتوقع أن يكون اللاعب والأسرة على اتصال مستمر بالنظر إلى قرب المسافة بين ويلز وإسبانيا، أما في الصين فإن خيار العيش في تلك البلاد التي تبعد آلاف الأميال لن يكون مطروحا أصلا، ولكنها، وفق الصحيفة تضحية مستحقة، فثمنها سيكون نحو مليون يورو أسبوعيا.