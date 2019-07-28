الامارات | العين يتعادل سلبياً مع فاردار المقدوني في تجربة غير مكتملة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعادل سلبياً مع فاردار المقدوني في تجربة غير مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت في أجزاء متفرقة من النمسا في الغاء المباراة الودية التي جمعت بيت العين وفاردار المقدوني في شوطها الأول بعد أن كانت نتيجة المباراة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.

والمباراة هي الثانية لـ"الزعيم" ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وكانت تشكيلة المدرب الكرواتي، إيفان ليكو في المباراة شهدت مشاركة العناصر الدولية على غرار الحارس خالد عيسى والمدافع محمد شاكر ولاعب الوسط أحمد برمان.