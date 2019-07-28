شكرا لقرائتكم المصرى يواجه بور فؤاد وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة بالنادي المصري بقيادة ايهاب جلال، نظيره بورفؤاد وديا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد المصري.

وتقام المباراة بدون جمهور تنفيذاً لاشتراطات الجهات المعنية والتي أكدت على ضرورة إقامة تدريبات المصري ومبارياته الودية على الاستاد بدون جمهور وذلك على خلفية تقارير اللجان الهندسية المعنية والتي قامت بمعاينة الاستاد في فبراير الماضي والتي أكدت على ضرورة عدم استقبال الاستاد لأية تجمعات جماهيرية.

يذكر أن المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل.