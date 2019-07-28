شكرا لقرائتكم القمة 118 .. تعرف على اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية تجاه ستاد برج العرب بالأسكندرية وذلك لمتابعة لقاء "القمة 118" بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمقرر له الثامنة مساء الأحد فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام ، والذى حسمه المارد الأحمر لصالحه بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 فى اللقاء الأخير بينما يأتى الفارس الأبيض فى المركز الثانى .

اللاعبون الأكثر قيمة سوقية

يتفوق لاعبو النادي الأهلي في مجموع القيم السوقية للاعبين على منافسيهم في الجانب الآخر الزمالك، حيث يأتي اللاعب رمضان صبحي في مقدمة اللاعبين بكلا الفريقين بقيمة سوقية وصلت إلى 5 مليون يورو ،في حين يحتل المركز الثاني خلفه وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء بـ 2.8 مليون يورو، ثم ثالث اللاعبين كان من جانب القلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي مليون يورو.

وجاءت القيمة السوقية الأعلى للفريقين على النحو التالي:

الأهلي

رمضان صبحي 5 مليون يورو

وليد أزارو 2.8 مليون يورو

جونيور أجاي 1.8 مليون يورو

علي معلول 1.5 مليون يورو

عمرو السولية 1.5 مليون يورو

Advertisements

الزمالك

فرجاني ساسي 2.5 مليون يورو

طارق حامد 1.5 مليون يورو

خالد بوطيب 1.5 مليون يورو

إبراهيم حسن 1.5 مليون يورو

حمدي النقاز 1.2 مليون يورو